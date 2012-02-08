У Львові діє банда лжесвящеників

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львові шахраї переодягаються в священиків і кроплять за гроші «святою» водою квартири довірливих львів'ян (водохресною водою можна святити до Стрітення).

«Лжесвящеників - в рясах і з церковними атрибутами - від справжніх не відрізниш. Зустріла їх в під'їзді - за двадцятку вони «освятили» мені ікону.

Потім священики з сусідньої церкви розповіли, що в місті промишляють переодягнені шахраї. Не виключено, що це злодії », - розповіла львів'янка Оксана.

У міліції кажуть, що на лжепопів їм не скаржилися, але радять перевіряти документи у всіх, кого пускаєте в будинок. Настоятель УАПЦ Св. Андрія Первозванного отець Стефаній радить запрошувати священиків з церков.

«А то сьогодні кожен може купити рясу, кропило і обходити по сорок хат в день», - каже священик.

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