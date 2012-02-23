22-річна дівчина замкнула свою боржницю в підвалі

Донецьк. 23 лютого. УНІАН. У м. Маріуполі Донецької області затримали 22-річну дівчину, яка замкнула свою боржницю в підвалі, вимагаючи повернути 16 грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міського управління міліції з посиланням на старшого дільничного інспектора міліції Валерія СТОВБА.

За його словами, в той нещасливий день дівчина зустріла свою боржницю і стала наполегливо вимагати у знайомої повернути гроші. Але оскільки на той момент у боржниці не було грошей, дівчина привела її до свого додому і, застосовуючи силу, закрила в підвалі.

Постраждала кілька годин перебувала в темному закритому підвальному приміщенні, і лише знайомий дівчини, який випадково зайшов до будинку, почув її крики про допомогу і викликав міліцію. Правоохоронці негайно приїхали на виклик і звільнили полонянку.

Як пояснила 22-річна затримана, на злочин її штовхнув гострий брак грошей на чергову дозу наркотиків.

«За такий дурний і необдуманий вчинок їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. В даний час порушено кримінальну справу за ч.1 ст.146 КК України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини», - повідомив В.СТОВБА.