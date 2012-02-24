У Вінниці відкрився магазин з виробами засуджених

Вінниця. 24 лютого. УНІАН. У Вінниці відкрився магазин в якому представлені товари зроблені в'язнями установ виконання покарань області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник управління пенітенціарної служби України у Вінницькій області В'ячеслав ЛЮХ.

«У магазині, який сьогодні відкрився у Вінниці, всі бажаючі зможуть придбати сувеніри, різні вироби, зроблені руками засуджених - це буде їхня зарплата, яку після продажу вони будуть отримувати. Також в магазині будуть представлені стенди з пропонованою під замовлення продукцією, так як продукція в нас сама різнобічна», - розповів він.

В.ЛЮХ зазначив, що засуджені виготовляють меблі, обладнання для спотплощадок, різні малі архітектурні споруди.

За словами голови Державної пенітенціарної служби України Олександра ЛІСІЦКОВА, практика відкриття таких магазинів є в Росії і діє вже більше двох років, співробітники українського відомства їздили і вивчали її.

«У нас на сьогоднішній день такі магазини відкрилися у Львівській області, Житомирській. У Полтаві у нас в такому магазині представлені хороші продукти - ковбасні вироби, молочні, і ці вироби найвищої якості - натуральні, без будь-яких добавок», - розповів О.ЛІСІЦКОВ.

Він зазначив, що при колоніях в Україну діє 11 сільгосппідприємств, для прикладу він зазначив, що в одній з установ вирощуються перепели - там вже достатньо велика ферма перепелиного господарства, і вони активно реалізують свою продукцію.

«Така практика буде продовжуватися», - додав О.ЛІСІЦКОВ.

Довідка УНІАН. Державна пенітенціарна служба Вінницької області налічує 8 установ виконання покарань, де міститься близько 6,5 тис. людей, позбавлених волі, більшість з яких засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини і є небезпечними для суспільства.

У Вінницькій установи виконання покарань (№ 1) і Ладижинської виправної колонії (№ 39) міститься 467 осіб, засуджених до довічного ув'язнення. Ця кількість є найбільшою серед всіх областей України.

