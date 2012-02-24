В пункту прийому металобрухту вибухнув газовий балон
17:39, 24 лютого 2012Кримінал
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Загинув працівник
Кіровоград. 24 лютого. УНІАН. У Кіровограді при спробі розрізати газовий балон загинув 43-річний працівник пункту прийому металобрухту.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС в Кіровоградській області.
Подія сталась 23 лютого, повідомлення про вибух на території селища Нове в місті Кіровоград надійшло близько 14.16.
На місці встановлено, що менеджер-оператор преса за допомогою зварювального апарата вирізав вентиль із балону з пропаном. Це призвело до вибуху балону та важкого травмування працівника. Постраждалого доправили до реанімаційного відділення обласної лікарні, проте від отриманих травм чоловік помер.
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