В пункту прийому металобрухту вибухнув газовий балон

Кіровоград. 24 лютого. УНІАН. У Кіровограді при спробі розрізати газовий балон загинув 43-річний працівник пункту прийому металобрухту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС в Кіровоградській області.

Подія сталась 23 лютого, повідомлення про вибух на території селища Нове в місті Кіровоград надійшло близько 14.16.

На місці встановлено, що менеджер-оператор преса за допомогою зварювального апарата вирізав вентиль із балону з пропаном. Це призвело до вибуху балону та важкого травмування працівника. Постраждалого доправили до реанімаційного відділення обласної лікарні, проте від отриманих травм чоловік помер.