У Вінниці на пішохідному переході маршрутка збила дівчину

Вінниця. 6 березня. УНІАН. 5 березня о 19.30 на пішоходному переході біля Центрального ринку у Вінниці маршрутне таксі "Богдан" збило 20-річну дівчину. Її в непритомному стані забрали до лікарні швидкої допомоги.

За словами 40-річного водія маршрутки, дівчина прийшла до тями тільки в лікарні.

"До цих пір не можу в себе прийти. Руки трусяться. Молода дівчина, ще й кажуть, сирота чи напівсирота. Як я міг її не побачити? Дзвонив вже сто раз в лікарню. Сказали, перелом ключиці і струс мозку," - хвилювався він.

Маршрутне таксі № 34 "Залізничний вокзал-Барське шосе" рухалося у бік залізничного вокзалу по лівій смузі дороги.

"Сказали, що виходять на зупинці. Я подивився у дзеркало, чи немає машин ззаду, щоб перелаштуватись на правий ряд і під'їхати до зупинки. І в один момент — бац! - наїхав на пішохода. Я ж дивився, як під'їжджав, що пішоходи тільки почали переходити, і до середини дороги їм далеко. Як вони так швидко опинились на другій стороні дороги, не розумію. Чи мені очі засвітило і я не побачив двох передніх пішоходів. Вже не знаю, що й думати. А додаткового освітлення на переході немає", - розповів водій.

У Вінницькій лікарні швидкої допомоги повідомили, що дівчина знаходиться у реанімаційному відділенні. Її стан середньої важкості, стабільний.

"Якщо в аварії є постраждалі, то інформацію про ДТП будемо знати по закінченню слідства. Саме слідство встановить, чи не було раптового виходу постраждалої, який гальмівний шлях машини і всю схему ДТП. Відомо тільки, що водій і постраждала мешканці Вінниці. І ДТП сталося на нерегульованому пішоходному переході. Експертиза показала, що у водія алкоголю в крові не виявлено", - прокоментував начальник відділу профілактики ДАІ у Вінницькій області Володимир Мотичко.

У маршрутці на момент аварії знаходились 10 пасажирів. Ніхто не постраждав.

Gazeta.ua