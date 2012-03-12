В Одесі в районі Аркадії палять ресторани?

Одеса. 12 березня. УНІАН. Сьогодні близько 4.00 в одеському пляжному районі Аркадія, де 19 січня підпалили ресторан «Ассоль», загорівся ресторан української кухні «Первачок».

Як передає кореспондент УНІАН, будівлю ресторану гасили чотири пожежні розрахунки.

На місці події працюють фахівці облуправління Держтехногенінспекції. Їм належить з`ясувати причини і обставини виникнення пожежі. За попередньою оцінкою, причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Аркадії згорів ресторан «Ассоль», побудований у вигляді трьохпалубного судна. За даними прес-служби облуправління МНС, пожежа виникла внаслідок «занесення невідомими особами джерела займання ззовні». Кримінальну справу за фактом підпалу будівлі не порушено.

«Керівництвом Шевченківського відділення міліції ухвалено рішення про додаткову перевірку», - повідомив керівник Відділу зі зв`язків із громадськістю УМВС України в області Владимир ШАБЛІЄНКО.

У ніч на 18 січня в районі Аркадії горів ресторан «Стронг хауз», проте вогнище пожежі на літньому майданчику закладу вдалося швидко локалізувати і згасити.