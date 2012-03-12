У Чернівцях жінка випала з 7 поверху і залишилася живою

Чернівці. 12 березня. УНІАН. 9 березня у Чернівцях жінка 1978 року народження випала з сьомого поверху будинку. Сталося це по вулиці Червоноармійській 103 В. Зараз її стан кваліфікують, як середньої важкості.



Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Падіння сталося о 14.24. Жінку доставили до реанімаційного відділення лікарні шіидкої медичної допомоги м.Чернівці з діагнозом: закритий перелом хребта в поперечному відділі, больовий шок, алкогольна інтоксикація.



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