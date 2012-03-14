Двоє дівчат пограбували і побили подругу та викинули її з балкону

Полтава. 14 березня. УНІАН. Київський районний суд міста Полтави ухвалив звинувачувальний вирок щодо двох полтавських дівчат, які по-звірячому познущалися над своєю подругою, після чого викинули її з балкона четвертого поверху.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Полтавській області.

За їх даними, ця подія сталися в 2010 році в ніч з 19 на 20 листопада в одній з багатоповерхівок по вулиці Петра Юрченка. Тоді дівчина довгий час перебувала в реанімації без свідомості, вона одержала тяжкі травми. Її життя, на щастя, вдалося врятувати.

Суд визнав винними 20-річну полтавчанку і 25-річну мешканку міста Комсомольськ у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування, скоєне за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 186 (грабіж, скоєний за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 15 пункту 9, 12, частиною 2 статті 115 (замах на умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб з метою приховування іншого злочину) і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Окрім цього, суд зобов`язав осуджених солідарно відшкодувати потерпілій дівчині близько 9 тис. грн. заподіяного матеріального збитку і 100 тис. грн. - морального.