Заарештували керівника ДАІ Тернопільської області

Київ. 14 березня. УНІАН. Кримінальну справу щодо резонансного ДТП зі смертельними наслідками, скоєного на території Хмельницької області за участю працівника ДАІ, передано для подальшого розслідування до прокуратури Вінницької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні на своїй першій, з моменту призначення на посаду міністра, прес-конференції.

За словами міністра, МВС провело службову перевірку, поінформувало про її результати Генеральну прокуратуру, яка вирішила направити цю справу до Вінницької області для проведення подальшого об’єктивного розслідування.

«Там заарештованим є керівник ДАІ Тернопільської області – за нашими висновками саме він керував особисто автомобілем, який скоїв ДТП. Губернатор Тернопільської області на той момент, як з’ясувалося за результатами всіх перевірок, знаходився за 40 кілометрів від цього місця», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля ВАЗ загинув, водій та інший пасажир травмовані.

Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

5 січня кримінальну справу було передано до Головного слідчого управління МВС України. 12 січня справу передали до Генеральної прокуратури України.

В середині січня начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК повідомив, що за кермом автомобіля, який здійснив наїзд на ВАЗ, в результаті чого загинула одна особа і двоє отримали тілесні ушкодження, був працівник ДАІ.

Він також зауважив, що за приховування певних обставин ДТП та введення в слідства в оману будуть зроблені висновки щодо керівництва Тернопільського обласного управління міліції.

Невдовзі міністр задовольнив заяву начальника обласного управління міліції Федора БОРТНЯКА про звільнення з посади.

Згодом було затримано начальника Тернопільської обласної ДАІ Віктора ПАКА, якого підозрюють у вчиненні даного ДТП.