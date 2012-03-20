На лижному курорті туристам перед спуском пропонували наркотики

Івано-Франківськ. 20 березня. УНІАН. В Івано-Франківській області співробітники підрозділу у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів задокументували протиправну діяльність 24 – річного лижного інструктора, який збував туристам наркотики на території туристичного комплексу зимового відпочинку.

Як повідомляє в понеділок Сектор зв’язків з громадськістю УМВС в Івано-Франківській області, лижного інструктора затримали безпосередньо на його "робочому" місці, вилучивши у нього під час поверхневого огляду 3 згортки з марихуаною загальною вагою майже 6 грамів.

Згідно з інформацією, міліціонери зафіксували низку випадків, коли хлопець пропонував гірськолижникам-початківцям канабіс, щоб після цього вони відчули додатковий екстрім під час спуску з траси.

Встановлено також, що лижний інструктор пропонував охочим туристам приміщення паркінгу для вживання наркотиків.

Щодо нього порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 Збут наркотичних засобів та ч.1 ст.317 Надання приміщення для незаконного вживання наркотиків Кримінального кодексу Україні.

Зловмисникові – жителю міста Яремче – загрожує покарання у вигляді позбавлення волі щонайменше на 5 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.



Відголос.сом