У Чернігівській області затримали гінеколога-хабарника

Чернігів. 26 березня. УНІАН. У Чернігівській області співробітниками управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС Україні затримана «на гарячому» під час отримання хабара завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням однієї з дільничних лікарень.



Діючи з метою особистого збагачення, 58-річна лікар вимагала та отримала від мешканки Сумської області хабар у розмірі 300 доларів США за видачу листка непрацездатності з зазначенням завідомо неправдивого діагнозу. Процес передачі грошей відбувся в адмінбудівлі лікарні в заздалегідь визначеному лікарем місці і в призначений час.

Під час затримання було вилучено 300 доларів США.

За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч.1 ст.366 (службове підроблення) та за ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу Україні, перша передбачає штраф до 850 гривень або обмеження волі до трьох років, а згідно з другою - позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Чернігівській області.

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