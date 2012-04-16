Львівська міліція розслідує справу «Полювання на педофілів»

Міліція вивчає відеоматеріали у справі «Полювання на педофілів» і просто так цього не залишить. про це на останній прес-конференції заявив начальник ГУ МВСУ у Львівській області Олександр Рудяк.

За його словами, правоохоронці шукають винних і потерпілих, і незабаром оприлюднять детальнішу інформацію.

У мережі з’явились відео, на яких молоді хлопці викривають педофілів.

Чоловіки реєструються в інтернеті під іменем неповнолітньої дитини. Після того, як педофіли починають до неї залицятись, хлопці вдають зацікавленість пропозицією. Погоджуються на зустріч, але замість гарненької дитини, до педофіла приходять кілька молодиків.

На першому ролику користувача MrSpravedlyvist, загруженому на Youtube 19 березня, педофіл прийшов на зустріч з "13 річною дівчинкою". Як зазначається у анотації до відео, "на жаль в наше поле зору він потрапив запізно, було виявлено що від нього вже постраждала одна дівчинка 13 років".

Телефонуючи безпосередньо перед зустріччю, хлопці переконуються, що перед ним – саме той чоловік, який і хотів зустрітись з дівчиною

На зустріч з педофілом, хлопці приносять переписку з дитиною як доказ намірів.

На другому відео, завантаженому 3 квітня, педофіл хотів зустрітись з хлопчиком. Але знову ж таки зустрів дорослих чоловіків. У анотації до цього відео зазначається "Хвалився що в дома має цілу колекцію дитячого порно з ним в головній ролі! Має сина..."

MrSpravedlyvist закликає інших інтернет-юзерів реєструватись під видом 12-13 річної дитини і чекати, коли педофіли самі вийдуть на зв’язок.

Водночас, борці з педофілами просять вести листування грамотно і не провокувати на секс, приходити на зустріч групою як мінімум у три людини.

Гал-інфо