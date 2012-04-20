У будинку Тернопільської ДПА СБУ затримала високопосадовця



Тернопіль. 20 квітня. УНІАН. Сьогодні вранці десятки людей стали свідками спецоперації, яку спеспідрозділ провів прямо у приміщенні тернопільської податкової інспекції.

Як повідомляє „За Збручем”, все відбулося дуже швидко, майже раптово, До центрального входу будівлі на вул. Білецькій під’їхали мікроавтобуси, з яких вискочили від 15 до 20 бійців у повному спорядженні: масках, чорному одязі, бронежилетах і з автоматами. Вони миттю заблокували бокові входи-виходи, розбили центральні вхідні двері і зникли у приміщенні. А вже за кілька хвилин вивели затриманого. Нагнувши його так, що не було видно, хто це, вони вкинули його до мікроавтобуса і так само швидко зникли з місця подій. Черговим міліціонерам та підприємцям, що прийшли по справах, тільки й залишалося що пліткувати про особу затриманого та про те, хто це був: хабарник-податківець чи бізнесмен, що намагався підкупити чиновника.

Як стало відомо “За Збручем” з джерел в правоохоронних органах під час спецоперації в будівлі ДПА справді затримали високопосадовця.

Як стверджує джерело ним є, нібито, начальник податкової міліції Тернопільської області Андрій Ковтонюк.

Посаду він обійняв відносно недавно, а родом затриманий з Хмельничини, як і голова ОДА Валентин Хоптян.

Це перший серйозний скандал у місцевій податковій з моменту призначення на посаду нового начальник Олександра Вітрука.