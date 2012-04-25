У Донецькій області „безкоштовна електрика” вбила 2-річну дитину

Донецьк. 25 квітня. УНІАН. У Донецькій області в одному з сіл Старобешівського району від удару електричного струму загинула 2-річна дитина.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася вчора. 32-річний батько малюка, у себе удома, не дотримуючись техніки безпеки, накинув оголений дріт на діючу електромережу, щоб скористатися безкоштовною електрикою.

Дитина, що гралася у дворі, ненавмисно наступила на цей дріт, і її вбило напругою.

Щодо батька загиблого хлопчика порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності).

Чоловік перебуває на підписці про невиїзд.