На Тернопільщині безпритульний собака покусав трьох дітей

Тернопіль. 28 квітня. УНІАН. У Тернопільській області безпритульний собака покусав трьох дітей.

Як повідомилиу УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, вчора у Борщові до лікарню звернувся 9-річний хлопчик з покусаними ранами ноги. Дитину госпіталізували.

Ввечері до лікарні звернулися 11-річний та 16-річний жителі міста, яких собака теж покусав за гомілки.

Ведуться пошуки собаки.