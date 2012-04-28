На Тернопільщині безпритульний собака покусав трьох дітей
14:26, 28 квітня 2012Кримінал
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Дітей госпіталізували
Тернопіль. 28 квітня. УНІАН. У Тернопільській області безпритульний собака покусав трьох дітей.
Як повідомилиу УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, вчора у Борщові до лікарню звернувся 9-річний хлопчик з покусаними ранами ноги. Дитину госпіталізували.
Ввечері до лікарні звернулися 11-річний та 16-річний жителі міста, яких собака теж покусав за гомілки.
Ведуться пошуки собаки.
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