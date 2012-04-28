СБУ має шість версій вибухів у Дніпропетровську

Дніпропетровськ. 28 квітня. УНІАН. Служба безпеки України розглядає 6 версій теракту в Дніпропетровську. Про це на прес-конференції повідомив керівник СБУ Ігор Калінін.

Зокрема, Калінін повідомив, що за однією з версій теракти пов'язані з вибухом урни в центрі Дніпропетровська в листопаді 2011 року, в результаті якого загинула 1 людина.

Калінін підкреслив, що характер вибуху, місце установки вибухових пристроїв, використання урни в якості уражуючого предмета наштовхує на розгляд подібної версії.

У той же час Калінін повідомив, що в результаті розслідування, проведеного в листопаді, ніхто не був затриманий.

"Була створена картинка передбачуваного злочинця і розклеїли у всіх магазинах і супермаркетах, але можливий злочинець не був затриманий", - сказав він.

Калінін також повідомив, що слідство у попередній справі в листопаді було ускладнено тим, що через високу температуру вибуху не було виявлено жодного прямого доказу як, наприклад, ДНК або відбитки пальців, що дозволило б ідентифікувати особу.

Інші версії Калінін не озвучив.

Також він зазначив, що ніхто не взяв відповідальності за ці вибухи, ніяких загроз про вибухи СБУ не отримувало.

Як відомо, раніше прокуратура передала СБУ розслідування справи про теракт в Дніпропетровську.

Опівдні 27 квітня в громадських місцях у центрі Дніпропетровська з невеликим проміжком у часі сталися 4 вибухи невідомих пристроїв.

Дніпроград