89-річний дідусь потрапив у ДТП через «Вітіну тисячу»

Луцьк. 28 квітня. УНІАН. Сісти за кермо мотоцикла «Дніпро» жителя села Уманці Горохівського району 89-річного Романа Конопка змусило бажання отримати в рахунок компенсації втрачених заощаджень Ощадбанку – тисячу гривень.

Дідусь приїхав того дня з Уманців до райцентру (відстань в один кінець – 23 кілометри) на мотоциклі, на якому від'їздив десятки літ.

Повертаючись назад, в селі Терешківці (на автотрасі Львів-Луцьк) надто близько під'їхав до легковика, який рухалися попереду. А оскільки гальмівний шлях у мотоцикла помітно довший, то зупинити його, коли автомашина різко зменшила швидкість, не зміг.

Трапилося зіткнення, внаслідок якого дідусь травмувався. До речі, це перша в житті Романа Конопка автопригода, хоч за плечима у нього – півстоліття стажу водія.

«Богу дякувати, – сказав завідувача травматологічним відділенням Горохівської центральної районної лікарні Анатолій Шекета, – травми у діда Романа помаленьку гояться».

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