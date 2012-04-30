Міжнародний фонд "Відродження" у рамках програми "Верховенство права" оголошує конкурс "Реалізація права на доступ до публічної інформації".

Мета конкурсу – сприяти поширенню діяльності неурядових організацій, спрямованої на:

- реалізацію права особи на доступ до інформації;

- протидію приховуванню суспільно важливої інформації;

- використання інформаційного законодавства для захисту суспільного інтересу.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

• розвиток і поширення практики подання інформаційних запитів (відповідно до закону "Про доступ до публічної інформації") та звернень громадян (відповідно до закону "Про звернення громадян") щодо надання суспільно важливої інформації за визначеною тематикою; використання різних форм захисту порушеного права на доступ до публічної інформації (подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, безпідставної відстрочки у задоволенні запиту, бездіяльності органів державної влади й управління через ігнорування запитів), моніторинг випадків невиконання розпорядником публічної інформації обов'язку оприлюднювати інформацію у визначені терміни;

• аналіз випадків обмеження доступу до публічної інформації її розпорядниками (визначеними у статті 13 закону "Про доступ до публічної інформації") на предмет оцінки її обґрунтованості у світлі міжнародних стандартів свободи обігу інформації;

• правомірна протидія необґрунтованому використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;

• проведення журналістських розслідувань за фактами приховування суспільно важливої інформації;

• вироблення та подання пропозицій для узгодження суперечливих законодавчих норм, що регулюють питання доступу до інформації (право на інформацію та захист персональних даних);

• підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні та рекомендацій щодо їх впровадження.

У проекті має бути описано заплановані способи оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої від розпорядників публічної інформації.

Термін виконання проекту - упродовж одного календарного року .

Максимальний розмір гранту — 120 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 500 000 грн.

Останній термін подання проектів — 30 квітня 2012 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено після 30 травня 2012 року.

Один аплікант може подати на кожен конкурс тільки один проект.

Критерії оцінки проектів:

• відповідність меті та пріоритетним напрямам програми;

• комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проектів, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.

• Дату подання проекту визначають за поштовим штемпелем.

• Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надісланих факсом і лише електронною поштою проектів не розглядатимуть.

• Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

• Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

Проекти слід оформити за стандартними аплікаційними формами фонду. Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою на адресу:

Міжнародний фонд "Відродження", вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

УВАГА: Проект також слід обов'язково надіслати на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Проектні форми можна отримати на веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

Фонд офіційно підтверджує отримання проектів листом, який надсилає аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Контакти:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, менеджер програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Ольга Гальченко, асистент програми

Електронна пошта: halchenko@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29