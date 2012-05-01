Житель Івано-Франківщини зарубав львівського бізнесмена

Львів. 1 травня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 26-річного львівського підприємця. Бізнесмен безвісти зник 30 квітня, його тіло знайшли закопаним наступного дня, 1 травня.

Як розповів УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк, 30 квітня до Перемишлянського райвідділу внутрішніх справ із заявою про зникнення чоловіка звернулася жителька села Великі Глібовичі Перемишлянського району.

Жінка повідомила, що чоловік на власному автомобілі «Сузукі Гранд Вітара» вранці поїхав до Львова на радіоринок на роботу і безслідно зник.

Вжитим комплексом оперативних заходів було виявлено тіло бізнесмена із слідами насильницької смерті.

Сьогодні, 1 травня, у місті Жовква Львівської області співробітники міліції затримали підозрюваного у вбивстві львівського підприємця – 25-річного жителя Івано-Франківської області, який роз’їжджав на «Сузукі Гранд Вітара» загиблого підприємця.

Затриманий зізнався у скоєному: він кількома ударами сокири вбив бізнесмена, а тіло закопав після чого поїхав на іномарці вбитого підприємця.

Мотиви і обставини злочину встановлюються.

Порушено кримінальну справу за ч.2. ст..115 КК України. Ведеться слідство.