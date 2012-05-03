На Закарпатті дитину вбило струмом від зарядки аккумулятора

Ужгород. 3 квітня. УНІАН. Нещасний випадок стався в одному з населених пунктів Виноградівського району. Дворічну дитину батьки залишили без нагляду й хлопчик зайшов у гараж.

Тут саме батько поставив на зарядку акумулятор і дитина схопилася за дроти.

Ураженого електрострумом малюка «швидка» доставила в реанімацію, де дитина померла.

Про це Закарпаття онлайн повідомили з прес-служби СЗГ УМВС України в Закарпатській області.

