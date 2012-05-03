На Закарпатті дитину вбило струмом від зарядки аккумулятора
18:21, 03 травня 2012Кримінал
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Хлопчик помер в лікарні
Ужгород. 3 квітня. УНІАН. Нещасний випадок стався в одному з населених пунктів Виноградівського району. Дворічну дитину батьки залишили без нагляду й хлопчик зайшов у гараж.
Тут саме батько поставив на зарядку акумулятор і дитина схопилася за дроти.
Ураженого електрострумом малюка «швидка» доставила в реанімацію, де дитина померла.
Про це Закарпаття онлайн повідомили з прес-служби СЗГ УМВС України в Закарпатській області.
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