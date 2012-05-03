На Івано-Франківщині пацієнт лікарні обікрав медсестру

Івано-Франківськ. 3 травня. УНІАН. У райцентрі Косові Івано-Франківської області працівники міліції затримали пацієнта райлікарні, який після одужання притягуватиметься до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

43-річний житель Коломиї наразі перебуває в кардіологічному відділенні лікарні, оскільки має серйозні проблеми із здоров’ям. Утім, замість того, щоби суворо дотримуватися настанов лікарів, пацієнт на шкоду своєму здоров’ю забажав випити і самовільно на деякий час покинув лікарню.

У цей же період в міліцію надійшло повідомлення про те, що з жіночої сумки однієї з медсестер зникли гроші. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції. Як повідомив перший заступник начальника Косівського райвідділу міліції Ігор Візнюк, незабаром було встановлено, що до зникнення грошей причетний пацієнт кардіологічного відділення. Хворий довго не відпирався, визнавши свою провину, повернув потерпілій медсестрі 315 гривень. Проте вже встиг потратити 75 гривень на випивку.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 185 Кримінального кодексу України. Кваліфікація злочинних дій коломиянина саме така, оскільки цей чоловік раніше вже скоїв аналогічні злочини і був засуджений за подібні діяння.

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