На Луганщині 7-річний хлопчик зірвався з дамби й потонув
16:53, 07 травня 2012Кримінал
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Діти каталися на велосипедах
Луганськ. 7 травня. УНІАН. У Лутугинському районі Луганської області 7-річний хлопчик зірвався з 15-метрової дамби й потонув.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у Луганській області, троє дітей молодшого шкільного віку вирішили скупатися й відправилися на велосипедах до водосховища. Скупавшись, хлопці піднялися на дамбу. Несподівано один із них посковзнувся й впав у воду.
15-річний рибалка, який перебував неподалік, витягнув дитину, яка вже не подавала ознак життя. Спроби повернути до життя хлопчика за допомогою штучного дихання результату не дали.
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