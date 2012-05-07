На Луганщині 7-річний хлопчик зірвався з дамби й потонув

Луганськ. 7 травня. УНІАН. У Лутугинському районі Луганської області 7-річний хлопчик зірвався з 15-метрової дамби й потонув.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у Луганській області, троє дітей молодшого шкільного віку вирішили скупатися й відправилися на велосипедах до водосховища. Скупавшись, хлопці піднялися на дамбу. Несподівано один із них посковзнувся й впав у воду.

15-річний рибалка, який перебував неподалік, витягнув дитину, яка вже не подавала ознак життя. Спроби повернути до життя хлопчика за допомогою штучного дихання результату не дали.