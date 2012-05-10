У прокурорів будуть нові посвідчення із сучасним захистом

Київ. 10 травня. УНІАН. Протягом 2012 року працівники прокуратури отримають нові посвідчення з сучасними технологіями захисту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, Кабінет міністрів сьогодні ухвалив постанову, якою затверджено нове положення про службове посвідчення працівника прокуратури та його зразок.

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, проект постанови був розроблений Міністерством юстиції з огляду на застарілість попереднього положення про службове посвідчення працівника прокуратури. Опис старого посвідчення був затверджений Постановою Президії Верховної Ради України понад 20 років тому, ще у грудні 1991 року, та не відповідав сучасним вимогам, які висуваються до захисту документів.

З метою усунення можливостей підробки та неправомірного використання службового посвідчення працівника прокуратури Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо виготовлення бланків нового посвідчення із застосуванням сучасних технологій захисту.

Виготовлення нових посвідчень буде здійснене в межах бюджетних асигнувань на 2012 рік, що призначалися для виготовлення посвідчень працівникам прокуратури.