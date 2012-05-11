У Хмельницькому школярка впала у глибокий колодязь біля школи
16:32, 11 травня 2012Кримінал
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Через безвідповідальність посадовців
Хмельницький. 11 травня. УНІАН. У Хмельницькому школярка впала у глибокий колодязь біля школи.
Прокурором м.Хмельницького встановлено, що на подвір’ї Хмельницької СЗОШ №20 діти мали вільний доступ до глибокого колодязя.
Під час перерви туди впала та отримала значні травми 10-річна учениця, а адміністрація школи жодних заходів до усунення небезпеченого об’єкту з території школи не вживала.
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