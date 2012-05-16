Посадовець Південної митниці завдав державі 7 млн. грн шкоди

Одеса. 16 травня. УНІАН. Прокуратура направила на розгляд Іллічівського міського суду Одеської області кримінальну справу стосовно екс-чиновника Південної митниці, обвинуваченого в завданні державі шкоди в розмірі більш як 7 млн. грн.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Як уточнили в наглядовому відомстві, «зловживаючи владою і діючи на користь приватної комерційної структури, чиновник провів митне оформлення трьох морських буксирів за заниженою митною вартістю. Державі завдано шкоди більш як на 7 млн. грн».

У діях обвинуваченого слідством встановлено склад злочину згідно з ознаками ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, допущене працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років і конфіскацію майна.