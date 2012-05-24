Активістку Femen, яка повалила кубок УЄФА, арештували на 5 діб

16:50, 24 травня 2012
Кримінал
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Львів. 24 травня. УНІАН. Суддя Галицького районного суду міста Львова присудив активістці групи Femen п’ять днів арешту за спробу скинути кубок УЄФА, який розташований на проспекті Свободи у місті Львові.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Львівського міського управління міліції полковник міліції Андрій Падяк, правопорушницю спершу доставили у Галицький райвідділ Львівського міського управління міліції, де на неї склали протокол відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Після цього жінку було доправили у Галицький районний суд міста Львова, де суддя виніс рішення – п’ять днів арешту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові правоохоронці затримали активістку руху Femen, яка повалила п’єдестал з Кубком УЄФА, який був урочисто встановлений 23 травня на площі перед Львівським театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької для огляду та фотографування.
 

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