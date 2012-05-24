На Київщині 5 юнаків вбили жінку та її 15-річного сина

Київ. 24 травня. УНІАН. У Київській області затримано 5 юнаків за підозрою у подвійному вбивстві в селищі Чабани.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

За їх даними, в ніч на 24 травня у приватному будинку в селищі Чабани було вбито двох осіб та 1 особу тяжко поранено.

У скоєнні злочину підозрюються 5 юнаків, які були затримані на місці злочину. Усім їм від 15 до 21 року.

Загиблі – жінка 44-х років та її 15-річний син. Пораненим виявився власник будинку, його каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні з діагнозом: множинні проникаючі колото-різані рани живота. На даний час лікарі борються за його життя.

Порушено кримінальну справу. Прокуратура Київської області контролює розслідування цього злочину.