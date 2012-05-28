Скандальну телеведучу визнали винною у конфлікті з ДАІ
19:15, 28 травня 2012Кримінал
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Позбавили водійських прав на рік
Голосіївський райсуд Києва визнав телеведучу Наталю Розинську винною за обома статтями обвинувачення.
Суд постановив, що 2 травня цього року телеведуча порушила закон, проігнорувавши вимогу працівника ДАІ зупинитися і відмовившись пройти аналіз на вміст алкоголю в крові. Про це повідомляє ТСН.
Таким чином Наталю Розинську позбавили водійських прав на один рік.
Як пише видання, у перерві засідання адвокат телеведучої Микола Неділько помітив на столі судді надруковане обвинувачувальне рішення проти своєї підсудної.
Суддя ж назвала знайдений аркуш просто чорнеткою.
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