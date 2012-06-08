В Одесі міліція бореться із незаконним покером

Київ. 8 червня. УНІАН. Правоохоронці перешкодили проведенню в одному з одеських готелів незаконного турніру з покеру.

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Оперативники Одеського обласного Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили факт порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з боку організаторів міжнародного покерного турніру.

Під час проведення перевірки встановлено, що посадові особи однієї із громадських організацій започаткували проведення турніру з гри у покер з умовою видачі виграшів учасникам гри грошовими коштами залежно від величини умовного виграшу.

Правоохоронці зафіксували цей факт шляхом проведення контрольної закупівлі.

На місці проведення заходу співробітники міліції задокументували і роботу жінки-касира, мешканки міста Київ, яка обслуговувала проведення турніру та забезпечувала обмін грошей гравців на фішки, а по закінченні гри – фішок на гроші.

У результаті проведених заходів вилучено 26 столів для гри в покер, 20 колод гральних карт, 4889 гральних фішок та грошові кошти в сумі, що дорівнює приблизно 650 тисячам гривень.

Стосовно організаторів турніру слідчими порушено кримінальну справу за ч.1 ст.2032 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. За вчинення подібних дій порушникам законодавства про заборону грального бізнесу в Україні загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Триває слідство.