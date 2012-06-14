У Львові побили і пограбували фрілансера румунського видання

Львів. 14 червня. УНІАН. 13 червня у Львові невідомі скоїли напад на фрілансера румунського видання «Панорама».

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012» з посиланням на Галицький райвідділ міліції Львова, «зі слів Валентино Андріано Хандро, він прибув до Львова потягом «Київ - Львів». У кафе познайомився з групою молодих хлопців, які запропонували провести йому екскурсію. У парку «Високий замок» хлопці побили фрілансера, забравши обладнання для фотозйомки. Галицький райвідділ міліції провів обстеження місця побиття, зібрав свідчення потерпілого».

«Потерпілий подав заявку, ми ведемо слідство по цій справі», - сказав начальник Галицького райвідділу міліції Львова Іван Іваночко.

В.Хандро був госпіталізований з травмою носа у клінічну лікарню Львівської залізниці.