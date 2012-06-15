У Запорізькій області директор ліцею підробляв документи про учнів

Запоріжжя. 15 червня. УНІАН. Прокуратура Василівського району Запорізької області порушила кримінальну справу стосовно директора місцевого професійно-технічного ліцею, який підробкою документів про учнів завдав державі збитків на суму 2,8 млн грн.

Як повідомив УНІАН прокурор Василівського району Антон Таран, факт скоєння злочину було виявлено в ході перевірки навчальних закладів району.

«Було встановлено, що директор ПТЛ підроблював і передав у Запорізьку ОДА документи, необхідні для того, щоб 210 студентів цього навчального закладу навчалися як студенти, набрані за держзамовленням – за рахунок бюджетних коштів. В результаті на підставі цих підроблених документів ПТЛ неправомірно було перераховано 2,8 млн грн – державі завдано збитків на відповідну суму», - сказав А.Таран.

За його словами, на сьогоднішній день дії керівника навчального закладу кваліфіковані як скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – «службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки» і «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.