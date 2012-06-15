У Запорізькій області директор ліцею підробляв документи про учнів
Завдав державі збитків на 2,8 млн грн
Запоріжжя. 15 червня. УНІАН. Прокуратура Василівського району Запорізької області порушила кримінальну справу стосовно директора місцевого професійно-технічного ліцею, який підробкою документів про учнів завдав державі збитків на суму 2,8 млн грн.
Як повідомив УНІАН прокурор Василівського району Антон Таран, факт скоєння злочину було виявлено в ході перевірки навчальних закладів району.
«Було встановлено, що директор ПТЛ підроблював і передав у Запорізьку ОДА документи, необхідні для того, щоб 210 студентів цього навчального закладу навчалися як студенти, набрані за держзамовленням – за рахунок бюджетних коштів. В результаті на підставі цих підроблених документів ПТЛ неправомірно було перераховано 2,8 млн грн – державі завдано збитків на відповідну суму», - сказав А.Таран.
За його словами, на сьогоднішній день дії керівника навчального закладу кваліфіковані як скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – «службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки» і «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».
Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.