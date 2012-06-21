У тернопільському парку озброєний одесит пограбував жінку

Київ. 21 червня. УНІАН. У Тернополі зловмисник вистрелив у жінку з пневматичного пістолета та відібрав прикраси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, повідомлення про злочин на телефонну лінію «102» надійшло не від потерпілої, а від жінки, яка стала свідком кримінальної події.

Виїхавши на місце скоєння злочину, оперативники з’ясували, що зловмисник в обідню пору в парку «Топільче» напав на 43-річну мешканку обласного центру. Зловмисник поранив жінку із пневматичного пістолета та відібрав вироби із золота – два ланцюжки, кулон та сережки.

Інформація про автомобіль «таксі», на якому з місяця події поїхав злочинець, була передала нарядам ДПС ДАІ та працівникам апарату УДАІ, які зупинили цей автомобіль на вулиці Грушевського в Тернополі. Однак, як повідомив водій, пасажир залишив автомобіль на вулиці Руські в районі загальноосвітньої школи №6 Тернополя. У ході перевірки прилеглої території працівники ДАІ виявили злочинця на другому поверсі школи, де проводився ремонт. Чоловік змінив одяг на форму будівельника та вимастив руки у вапно.

Нападником виявився 44-річний мешканець міста Одеси. Його притягували до відповідальності за подібні розбійні напади на сході України, а також підозрюють у навмисному вбивстві, зазначили в ДАІ.

Правоохоронці вилучили речові докази та пневматичну зброю іноземного виробництва. Перевіряється причетність затриманого до скоєння інших злочинів. Триває розслідування. Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій.