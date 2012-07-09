Міліціонер розповів про найпопулярніші у Луцьку наркотики

17:54, 09 липня 2012
Кримінал
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Середній вік наркозалежних 20-27 років

Луцьк. 9 липня. УНІАН. У Луцьку в незаконному обігу переважають такі наркотичні речовини як канабіс (марихуана) та психотропна речовина амфетамін.

Про це повідомив в.о. начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Луцького МВ УМВС України у Волинській області Володимир Склезь 9 липня під наради у луцькій мерії, йдеться у повідомленні відділу інфомраційної роботи.

Середній вік наркозалежних осіб та осіб, які вживають наркотики у Луцьку – 20-27 років.

За словами Склезя, на оперативному обліку міськвідділу боротьби з незаконним обігом наркотиків станом на 1 липня було 826 осіб, які зловживають наркотичними засобами та психотропними речовинами. З них – 537 визнані наркоманами.

Станом на 1 липня зареєстровано 96 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків (торік за той самий час - на 1 злочин менше).

Слідчий відділ Луцького МВ за половину 2012 року порушив 751 кримінальну справу за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків.

ВолиньPost

 

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