Журналістів ICTV незаконно утримували в кабінеті судді

Тернопіль. 12 липня. УНІАН. Прокуратурою Чортківського району Тернопільської області розпочала перевірку за заявами журналістів телеканалу ICTV про перешкоджання їм у здійсненні професійної діяльності та незаконне утримання в кабінеті судді Чортківського районного суду.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, 11 липня до прокуратури Чортківського району з місцевого райвідділу міліції надійшли матеріали за заявами двох журналістів: кореспондента та оператора телеканалу ICTV. Вони вимагають притягнути до кримінальної відповідальності одну із суддів Чортківського райсуду та працівників судової міліції «Грифон». Журналісти заявили, що вказані службові особи 10 липня перешкоджали їм у здійсненні професійної діяльності та незаконно утримували в кабінеті судді.

Попередньо встановлено, що 6 червня суддя Чортківського райсуду прийняла рішення про закриття справи про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина за ст. 124 КУпАП через відсутність в його діях складу адмінправопорушення за фактом ДТП.

Інша сторона у справі була незадоволена вказаним рішенням суду і звернулась до кореспондентів телеканалу ICTV з проханням провести журналістське розслідування.

10 липня у Чортківському райсуді виник інцидент між журналістами та суддею. За даними журналістів, суддя, яка попередньо погодилась на інтерв’ю, після приходу працівників телеканалу відмовилась з ними спілкуватися і начебто закрила їх у своєму кабінеті.

На даний час за вказаним фактом прокуратурою Чортківського району проводиться дослідча перевірка. Хід її проведення перебуває на контролі прокуратури області.