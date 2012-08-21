У Житомирі автомобіль збив хлопчика на пішохідному переході

Житомир. 21 серпня. УНІАН. Вчора, 20 серпня, у Житомирі на центральній вулиці Київській автомобіль збив 10-річного хлопчика.

Як розповів УНІАН керівник прес-служби УДАІ в Житомирській області Микола Яцкевич, 20 серпня близько 18:10 у Житомирі по вулиці Київській, водій автомобіля, рухаючись в напрямку центра міста на заборонний сигнал світлофора, скоїв наїзд на малолітнього пішохода, жителя Житомира 2002 р.н., який перетинав проїжджу частину по пішохідному переходу зліва відносно напрямку руху автомобіля.

Під час аварії хлопчик отримав серйозні ушкодження та доставлений в одну з лікарень області. Після наїзду водій з місця пригоди зник.

Працівники відділу ДАІ Богунського райвідділу Житомира вже встановили та затримали водія автомобіля , 27-річного жителя Коростишева, який спричинив аварію.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.