В ДТП за участю працівників міліції загинув громадянин Білорусі

Київ. 22 серпня. УНІАН. У Бориспільському районі Київської області в дорожньо-транспортній пригоді за участю працівників міліції загинув громадянин Білорусі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, вчора, 21 серпня, на автошляху Київ-Бориспіль на 24 км сталась дорожньо-транспортна пригода за участю водія автомобіля «ВАЗ 2107» та водія автомобіля «Фольксваген Транспортер», громадянина Республіки Білорусь.

Внаслідок цієї автопригоди водій іномарки отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям.

В подальшому стало відомо, що в автомобілі «ВАЗ-2107» знаходились працівники Бориспільського міського відділу ГУ МВС України в Київській області.

За вказаним фактом Бориспільським міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, тобто за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

На даний час досудове слідство у справі триває, під час якого будуть детально перевірені всі обставини події.

Хід слідства взято на контроль прокуратурою Київської області, поінформували в прес-службі.