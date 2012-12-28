Під час судового засідання підсудний лезом порізав собі шию

14:38, 28 грудня 2012
Кримінал
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У Харківській області

Харків. 28 грудня. УНІАН. У Балаклеї Харківської області під час засідання районного суду підсудний лезом порізав собі шию.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, надзвичайна подія сталася 19 грудня під час слухання кримінальної справи за обвинуваченням цього чоловіка в замаху на вбивство.

30-річний заарештований, перебуваючи в стаціонарному металевому загородженні, порізав шию фрагментом леза. У міліції наголосили, що чоловік отримав незначні тілесні ушкодження.

Заарештованого одразу доправили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Згідно довідки лікаря, за станом здоров’я він може і в подальшому утримуватись в умовах ізолятора тимчасового тримання. Зараз чоловік утримується в Харківському слідчому ізоляторі.

За вказаною подію було проведено службове розслідування, за результатами якого ряд керівників райвідділу та конвойної служби за порушення службової дисципліни притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності.

 

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