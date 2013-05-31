Декана львівського вишу затримали за отримання хабара

У Львові в четвер, 30 травня, співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали під час отримання хабара декана факультету, професора, доктора наук, члена приймальної комісії одного з вищих навчальних закладів міста.

Про це УНІАН повідомив начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

Він зазначив, що посадовець вимагав та отримав від абітурієнта хабар у розмірі 1500 доларів за сприяння у вступі до навчального закладу.

Порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабара). Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, затриманим є декан юридичного факультету вищого навчального закладу Львова.

Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області на підставі матеріалів УБОЗ ГУМВС України у Львівській області розпочато кримінальне провадження.

Санкція даної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі області.