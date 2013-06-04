На Рівненщині псевдоміліціонер грабував перехожих

Працівники патрульно-постової служби Рівненського міського відділу міліції за вчинення пограбування затримали псевдоміліціонера. Молодик, представившись співробітником органів внутрішніх справ, відкрито заволодів особистими речами перехожого.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на території автовокзалу у Рівному до мешканця обласного центру підійшли троє незнайомих молодиків, один із них, представившись працівником міліції, запропонував відійти. На прохання «міліціонера» хлопець відреагував підозріло, проте погодився. Спочатку гурт зловмисників запропонував чоловікові віддати гроші та цінні речі, але коли він відмовився, отримав удар в обличчя. Нападники забрали його мобільний телефон, барсетку та п’ять гривень.

Правоохоронці затримали лише одного зловмисника. Як з’ясувалося, ним виявився 18-річний житель обласного центру, який на даний час перебуває на іспитовому терміні за вчинення подібного злочину.

„Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України”, - повідомив начальник Рівненського МВ УМВС в Рівненській області Руслан Мельник.

На даний час підозрюваний утримується під вартою в Рівненському ізоляторі тимчасово тримання. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

