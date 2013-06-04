У київському метро абітурієнт займався грабежами

Працівники лінійного управління охорони столичного метрополітену за гарячими слідами затримали приїжджого молодика, який на одній із станцій пограбував жінку.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, злочин було скоєно вранці, у час пік. На пероні станції «Політехнічний інститут» парубок дочекався потягу і коли з дверей вагону почали виходити пасажири увагу грабіжника привернула жінка, на шиї якої висів золотий ланцюжок з підвіскою. Зловмисник зірвав коштовні ювелірні вироби з потерпілої і заскочив у вагон, який рушив від перону.

Доки молодик їхав, видаючи себе за звичайного пасажира, один із свідків скоєного нападу натиснув кнопку екстреного зв’язку з машиністом потягу, якому повідомив про те, що в вагоні знаходиться підозрюваний у пограбуванні. Ця інформація потрапила до чергової по станції на наступній зупинці, де злодія вже очікували міліціонери. Пасажири вказали правоохоронцям на зловмисника, якого відразу ж було доставлено до лінійного управління в метрополітені для з'ясування всіх обставин цієї пригоди.

Затриманим виявився абітурієнт, який приїхав до столиці для вступу до вищого навчального закладу.

Стосовно підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Слідство у справі триває.

