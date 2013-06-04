У Львові за вимагання хабара затримано податківця

Співробітники прокуратури Львівської області спільно із працівниками обласного управління СБУ 3 червня затримали на гарячому начальника відділу Державної податкової інспекції одного з районів у місті Львові, який вимагав та одержав хабар.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська, неправомірну вигоду він вимагав за невжиття заходів щодо скасування свідоцтва платника єдиного податку.

Посадовця податкової інспекції затримали в приміщенні Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області. Неправомірно отриману вигоду - 8 тис. гривень - вилучено.

Досудове розслідування стосовно вказаного податківця за ч.4 ст.368 КК України проводиться відділом розслідування корупційних правопорушень прокуратури Львівської області.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.