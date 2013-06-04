На Буковині в ДТП загинув міліціонер

У Чернівецькій області двоє людей, один із яких 30-річний співробітник дорожньо-постової служби міліції, загинули в ДТП. Аварія сталася 3 травня близько 23:00 поблизу села Бузовиця Кельменецького району.



Як повідомили у прес-службі УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, рухаючись у напрямку від райцентру Кельменці до міста Сокиряни, 23-річний водій мікроавтобуса «Мерседес-Бенц Спрінтер» виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем «Ауді-100».

У результаті зіткнення водій і пасажир «Ауді-100» загинули, двоє пасажирів мікроавтобуса одержали травми.

Проводиться розслідування причин події.