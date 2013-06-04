Міліція розшукує безвісти зниклого хлопчика. Фото
16:59, 04 червня 2013Кримінал
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Дитина пропала 3 червня
Чернігівським міським відділом внутрішніх справ УМВС в Чернігівській області розшукується малолітній Кукуруза Артем Михайлович 25.07.2008 року народження (проживає по проспекту Перемоги 193/63).
Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Чернігівській області, дитина зникла безвісти 3 червня близько 21:00 за місцем проживання.
Хлопчик був одягнений у футболку та шорти червоного кольору зі смужками та білі кросівки.
«Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, телефонувати до чергової частини Чернігівського міського відділу внутрішніх справ за номером (093)7920804 або «102». Не залишайтеся байдужі», – закликають в міліції.
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