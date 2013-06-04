Міліція розшукує безвісти зниклого хлопчика. Фото

Чернігівським міським відділом внутрішніх справ УМВС в Чернігівській області розшукується малолітній Кукуруза Артем Михайлович 25.07.2008 року народження (проживає по проспекту Перемоги 193/63).

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Чернігівській області, дитина зникла безвісти 3 червня близько 21:00 за місцем проживання.

Хлопчик був одягнений у футболку та шорти червоного кольору зі смужками та білі кросівки.

«Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, телефонувати до чергової частини Чернігівського міського відділу внутрішніх справ за номером (093)7920804 або «102». Не залишайтеся байдужі», – закликають в міліції.