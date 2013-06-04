У Донецьку жінка зарізала свого чоловіка
20:10, 04 червня 2013Кримінал
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Під час сварки
У Донецьку правоохоронці затримали жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка.
Фото: ТСН.ua
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що 3 червня 51-річна жінка під час раптово виниклої сварки ножем убила свого 54-річного чоловіка.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Обставини трагедії з’ясовуються.
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