У Донецьку жінка зарізала свого чоловіка

У Донецьку правоохоронці затримали жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка.



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Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що 3 червня 51-річна жінка під час раптово виниклої сварки ножем убила свого 54-річного чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Обставини трагедії з’ясовуються.