У Сумах автобус врізався в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждало дві людини.

Як передає кореспондент УНІАН, подія сталася вчора, 4 червня, майже в центрі міста на вулиці Харківській.

За інформацією УДАІ УМВС України в Сумській області, в автобус «Богдан», що рухався за маршрутом № 59А «Баси-Центр» і належить комунальному підприємству «Електроавтотранс», врізався тентовий автомобіль ГАЗ 330202. У результаті удару автобус перелетів через бордюр, зніс урну і врізався в магазин, розташований на зупинці громадського транспорту.

Внаслідок аварії постраждало 2 пасажири автобуса: у одного з них черепно-мозкова травма, у другого – перелом носа. Крім того, обидва транспортні засоби, а також магазин зазнали суттєвих пошкоджень.

За попередніми даними, зіткнення сталося з причини того, що водій «ГАЗелі» не витримав безпечної дистанції, перевищив швидкість і був у стані алкогольного сп`яніння.