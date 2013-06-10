На Рівненщині батько зарізав сина

У Рівненській області 56-річний батько вбив свого 27-річного сина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, трагедія сталася 8 червня в одному із сіл у Зарічненському районі області.

Попередньо встановлено, що батько на подвір’ї власного домогосподарства під час раптово виниклої сварки ножем убив сина.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).