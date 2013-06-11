У Києві міліція затримала організатора великої афери з швидкими кредитами.

Маловідомого співака Максима Островського під псевдонімом Vall Diss підозрюють у створенні мережі фірм, які обдурили українців на 25 мільйонів гривень.

Затримувати 32-річного співака в столиці приїхав УБОЗ Закарпаття.

"В Ужгороді зареєстровані його фірми, там же порушені справи, тому операцію проводимо ми, а не Київський УБОЗ. Він підозрюється в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою людей. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років", - пояснювали оперативники.

Чоловік сам вийшов з під'їзду 17-поверхівки, його зупинили, а потім тихо завели до будинку, щоб провести обшук.

"Хлопець всього два або три місяці живе в нашому будинку на останньому поверсі. Ми з ним мало стикалися - неговіркий він", - розповіла сусідка затриманого Тамара Василівна.

Через кілька годин обшук був закінчений, підозрюваного вивели, посадили в машину і повезли в Ужгород. "Знайшли кошти, пластикові картки, тепер їдемо назад в Ужгород, щоб суд обрав підозрюваному запобіжний захід", - роз'яснили оперативники.

Як розповів правозахисник у сфері кредитних афер Богдан Хаустов, Максима Островського вважають організатором шести фірм, які мають філії у всіх великих містах України. "Постраждалих від фірм понад 7 тис. осіб по всій країні. Загальна сума збитків - понад 25 млн грн. Свою діяльність він вів з 2010 року, а називав фірми іменами розкручених брендів, наприклад, "Б.А.Н.К. Народний", "ПАТ Європейський кредит", "Б.А.Н.К. юей", "Кредит Груп", "ТФК " Актив". Люди, яким потрібні були гроші, купувалися на знайомі назви, низькі ставки і головне - відсутність довідки про доходи", - розповів Хаустов.

В оточенні Островського не вірять, що він міг обманювати людей. "Рік тому йому стало нецікаво співати, він повністю пішов у свій бізнес. Займався нерухомістю, у нього було кілька офісів у Києві. Я там бувала, але ні про жодні кредити не чула, всі його співробітники були завжди задоволені, жодних проблем не було", - розповіла директор артиста Христина.

Правозахисник Богдан Хаустов називає вчорашнє затримання на Печерську Максима Островського, підозрюваного в афері зі "швидкими кредитами", безпрецедентним випадком в Україні, мовляв, досі жодного організатора подібних фірм не затримували правоохоронці посилалися на те, що люди самі добровільно підписували хитро складені угоди.

ТСН