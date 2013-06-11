На Київщині генерал армії влаштував стрілянину по сусідах

На Київщині генерал-лейтенант Збройних сил у відставці вчинив стрілянину по сусідах.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Київській області, інцидент трапився 9 червня у селищі Гореничі Києво-Святошинського району.

За попередніми даними міліції, стрілянині передував давній конфлікт, який виник на побутовому грунті між генералом та його сусідами.

Як зазначили у міліції, внаслідок пострілів дві кулі потрапили у двері сусідського будинку, дерев’яні тріски від яких спричинили двом особам легкі подряпини, які зафіксувала бригада швидкої допомоги, що прибула за викликом.

Наразі за фактом інциденту міліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. З місця пригоди вилучено дві пістолетні кулі, які направлено на експертизу для встановлення марки зброї.