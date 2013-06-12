П’яний чоловік «замінував» храм

09:27, 12 червня 2013
Кримінал
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Чоловіку загрожує до 6 років

У Дніпродзержинську чоловік зателефонував до міліції і повідомив, що його брат-«афганець» зі спогадами про страшні часи в Афганістані, заклав вибуховий пристрій в будівлю храму.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Дніпропетровській області, працівники відділу вибухо-технiчних та пожежо-технiчних досліджень під час обстеження одноповерхового цегляного будинку на пр. Перемоги, в якому розташований православний храм «Іоанна Предтечi», вибухівки не знайшли.

Працівники міліції через декілька годин затримали 31-річного раніше судимого чоловіка, котрий напідпитку з хуліганських спонукань зателефонував зі свого мобільного телефону до МНС та повідомив про замiнування храму.

За цим фактом слідчий відділ Дніпровського райвідділу Дніпродзержинського міського управління міліції відкрив кримінальне провадження з попередньою правовою квалiфiкацiєю за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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