Нардеп потрапив у ДТП на Волині. Фото

У Волинській області сталася аварія за участі депутата Верховної Ради України. У аварії постраждав «свободівець» Валерій Черняков.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Волинській області, аварія, за участі трьох автомобілів, сталася 11 червня на автодорозі Луцьк-Ковель.

У ДТП потрапили два автомобілі марки Volkswagen T5 і Mitsubishi Lancer, за кермом якого був 46-річний народний депутат. У міліції стверджують, що ДТП спровокував 25-річний мешканець Рожищенського району за кермом автомобіля Volkswagen T5, який виїхав на головну дорогу, не надавши перевагу в русі, та зіткнувся з двома авто.

За кермом іншого Volkswagen T5 був 45-річний житель Рівненської області.

Унаслідок аварії постраждали лише машини, водії зазнали незначних тілесних ушкоджень і нікого не госпіталізували.

Проводиться перевірка для встановлення всіх обставин ДТП.



Фото: МВС України

Відомості про даний факт належним чином зареєстровані, проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин ДТП.

Як повідомляють волинські ЗМІ, у ДТП потрапив нардеп зі "Свободи" Валерій Черняков.